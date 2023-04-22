С петербуржцев стали активно взыскивать долги за капитальный ремонт

В Петербурге местным жителям активно стали рассылать уведомления о долгах за проведение капитального ремонта. Уведомления подобного рода стали рассылаться с 21 апреля. По имеющейся информации, такие письма получает более 450 000 должников.

Пресс-службе городской администрации напомнили, что оплата соответствующих взносов – законодательно закреплены обязанность собственника жилья. В ведомстве ссылается на статью жилищного кодекса Российской Федерации.

Теперь фонд капремонта будет последовательно проводить работы по устранению задолженности. В ведомстве отметили что на сегодняшний день общий долг составляет около 5 000 000 000 рублей, пишет «Деловой Петербург».

Ранее СМИ приводили слова главы городского жилищного комитета Олега Зотова. Он утверждал что, чтобы завершить программу капремонта нужно активно наращивать бюджетную поддержку или же повышать тарифы для горожан. Тогда он обратил внимание на то что действующий тариф ниже того уровня, который позволил бы выполнить работы в полном объеме. Тем не менее он добавил, что размер взноса всё это время соответствовал возможностям петербуржцев.

После активного обсуждение этой темы, власти Петербурга сразу же заявили о том что повышение тарифов на капитальный ремонт не планируется.