«Будут драть в три шкуры»: в Петербурге вновь могут повысить тарифы на капремонт

Никогда такого не было и вот опять — петербуржцев начали вовсю подготавливать к очередному повышению цен на тарифы на капитальный ремонт многоквартирных домов. «Да куда еще больше», — взвоют жители Северной столицы. Видимо, пока еще есть куда. Что ж, давайте по порядку.

Глава городского жилищного комитета Олег Зотов утверждает, что завершить программу капремонта можно будет только в том случае, если наращивать бюджетную поддержку этого направления или же если повышать тарифы для горожан. Конечно же, как иначе-то: выбор пал именно на второй вариант. Источники бюджета в этой истории — субсидии и взносы петербуржцев.

Как сказал Зотов, взнос все это время был существенно ниже того уровня, который позволял бы выполнять работы в полном работы. Однако «размер взноса соответствовал возможностям петербуржцев», добавил Зотов. Что ж, напрашивается вполне логичный вопрос: у вас, дорогие горожане, возросли возможности?

«В 2021 году субсидия составила ноль рублей, в 2022 году — 3 млрд рублей, в 2023 году — 6 млрд рублей. Это позволяет нам, скажем так, сдерживать рост размера взноса на капремонт. Мы в 2022 году размер взноса не увеличили — его только проиндексировали с учётом индекса роста цен», — сказал Зотов во время пресс-конференции ТАСС.

Отметим, что до этого заметно тарифы подскочили в 2020 году — сразу в два раза. Тогда возмущению жителей не было предела. Жители требовали отмены постановления, которое подразумевало повышение тарифа.

Что ж, если назвать увеличение тарифа «индексацией с учетом роста цен», видимо, что-то должно поменяться в восприятии горожан.

Мы решили обратиться за какими-либо пояснениями к сопредседателю Союза потребителей России Анатолию Голову. Может быть, он нам даст ответ, почему же тарифы все растут и растут?

«Знаете анекдот про пессимиста и оптимиста? Так вот, оптимист вам сейчас бы сказал: «Да вы что, батенька, через год еще хуже будет. Люди — не что иное как вторая нефть. Деньги заканчиваются, поэтому будут качать и драть деньги с людей в три шкуры. При чем по всем статьям и направлениям. У нас идет планомерное огосударствление экономики. Денег мало — им надо больше. Не создают рыночные условия, чтобы стоимость минимизировать, а берут все на себя, создавая единые организации. Будут и дальше нас обдирать как липку», — комментирует он.

Он отметил, что никакого экономического обоснования этому публично не представляют, а повышения могут продолжаться ежегодно. Так и будет, пока в системе не будет конкуренции, а ее в свою очередь не будет при нынешних условиях, заключил он.