В Москве из-за ДТП с электросамокатом маленький ребёнок получил перелом черепа

Как говорится, сезон открыт! К большому сожалению, речь пойдёт совсем не о том, что открывается сезон тёплой погоды или же сезон шашлыков на даче. Речь пойдёт про электросамокаты. Казалось бы, это довольно удобный способ передвижения, который нравится многим. Во-первых, это попросту пооригинальнее, чем поехать на метро или на такси. Во вторых, электросамокаты стоят на каждом шагу, в отличие от такси, их не нужно ждать.

Однако есть и гигантский минус – транспорт этот крайне травмоопасный. На этот раз инцидент произошёл в Москве: там молодой человек на самокате сбил четырёхлетнего ребёнка. Как рассказывают в следственном комитете Российской Федерации, бабушка со своими тремя внуками выходила на прогулку. В один момент им навстречу ехали три молодых человека на самокатах, которые они арендовали. Один из молодых людей на скорости влетел в четырёхлетнюю девочку.

Как итог, для маленькой гражданки всё закончилось переломом черепа. Председатель следственного комитета Александр Бастрыкин требует провести проверку по данному инциденту. Что касается девочки, то сейчас она находится в реанимации.