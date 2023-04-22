Полиция прервала концерт SCALLY MILANO в Петербурге

В последнее время нередки случаи, когда концерты тех или иных российских исполнителей отменяют или же прерывают в какой-то момент. Причины во всех случаях, безусловно, разные. Сегодня, 22 апреля, подобный случай произошёл и в Петербурге.

По информации источника нашего издания, сегодня в Петербурге сотрудники правоохранительных органов прервали концерт исполнителя SCALLY MILANO.

Как говорят очевидцы произошедшего, все произошло неожиданно. Посреди выступление артиста в зал вошли представители полиции. Без каких-либо объяснений всех присутствующих на концерте попросили покинуть помещение. На данный момент представители правоохранительных органов никоим образом не комментировали причины произошедшего. Будет ли из-за этого перенесён концерт на другую дату или же возвращены средства за билеты – также пока неизвестно.

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