Заказать экскурсию по Петербургу теперь можно даже в самолёте

Неожиданно, но факт. Теперь одна из российских авиакомпаний готова предоставить вам не просто полёт, а ещё и предложить экскурсию. Если быть точнее, то речь идёт о возможности заказать экскурсию по Санкт-Петербургу, находясь на борту самолёта.

Как сообщает ассоциации туроператоров России в своем телеграмм канале, всего предлагается 15 вариантов экскурсий. Например, есть возможность заказать экскурсию под названием «Первое знакомство с городом», также имеется возможность проехаться на мотоцикле по Западному скоростному диаметру. Однако есть и вариант, который будет ближе к молодому поколению.

Так, можно заказать экскурсию по самым модным выбором города. На данный момент не уточняется, о каких именно барах идёт речь. Однако можно предположить, что речь идёт о барах на Думской улице. Пожалуй, это самая увеселительная улица города. Вот только, если речь действительно идёт они, то стоит подумать о том, что в последнее время это улица становится все чаще объектом внимания со стороны правоохранительных органов.