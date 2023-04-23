На Тамбасова мужчина вышвырнул подростков из трамвая

Как сообщает источник издания в правоохранительных органах, в Петербурге в отделение полиции обратился семнадцатилетний парень. Всё дело в том, что неизвестный пассажир трамвая избил его.

Со слов пострадавшего, он ехал вместе с друзьями на трамвае. Он сказал, что они, вероятно, немного шумели. Тогда пожилая женщина сделала им замечание, отметив их беспорядочная поведение.

Но и на этом всё не закончилось. Рядом с этой женщиной сидел мужчина, который решил дать подростку подзатыльник. А после он вышвырнул всю компанию молодых людей из трамвая на улице Тамбасова.

Как отмечает наш источник, теперь в этой ситуации будут разбираться правоохранительные органы.

Какие-либо приметы мужчины в полиции не назвали. Делается всё необходимое для установления личности. Обсуждается вопрос заведения дела.

общество петербург полиция


 

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