На Московском шоссе разгорелось пламя

К сожалению, сегодня, 23 апреля, сотрудникам министерства чрезвычайных ситуаций все так же приходится работать. На этот раз пожар произошёл на Московском шоссе в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своих социальных сетях.

Как сообщают в ведомстве, пламя вспыхнуло в Пушкинском районе. Там загорелись деревянные паллеты, говорят специалисты ведомства. Как итог, пламя охватило 200 квадратных метров.

Сигнал о пожаре поступил в министерство примерно в 5 утра 23 апреля. Спасатели тут же выдвинулись к месту происшествия. Специалистам потребовалось немало сил и времени, для того чтобы победить пламя. Огонь удалось ликвидировать только к 07:30 утра. Как уточнили в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций, на данный момент никакой информации о пострадавших в ходе пожара не поступало.

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