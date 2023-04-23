Петербуржец пропал в море и мог попасть в плен к пиратам

По имеющейся информации, житель Петербурга пропал в водах Красного моря. Сейчас с мужчиной не удается выйти на связь. В общем и целом, мужчина занимался переправкой корабля. Вот только недавно его супруга его потеряла, он перестал выходить на контакт.

Мужчина совместно со своими коллегами по работе переправлял прогулочный корабль с территории Саудовской Аравии. Последний раз хоть как-то отвечал своей супруге мужчина в прошедший вторник.

Как передает издание РИА Новости, представители береговой линии Саудовской Аравии заявили супруге, что этот корабль могли захватить пираты. Сейчас официальной информации нет, но к делу подключились власти разных уровней, делается все возможное для налаживания контакта с мужчиной.

Что касается темы пиратов в целом, то глупо считать их чем-то выдуманным. Так, по настоящее время пираты, например, особо активничают у берегов Сомалийского региона и Аденского залива. В данном регионе пиратство началось в 2000 году в связи с нестабильной обстановкой в бывшей Сомали.

Более того, есть даже целое понятие «сомалийское пиратство». Эти пираты захватывают морские суда у берегов Сомали. Сами же используют малотоннажные суда (катера, моторные лодки, рыбацкие суда). Вооружены, как правило, автоматическим оружием и гранатомётами.