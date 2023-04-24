В ночь на 24 апреля жители Петербурга могли наблюдать северное сияние

Все чаще жителям Петербурга везёт: уже не первый раз даже за март-апрель горожане могли наблюдать такое интереснейшие природные явления как северная сияние. Не стала исключением и ночь с 23-го на 24 апреля. Об этом сообщает издание Петербург2 со ссылкой на Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт Росгидромета.

Согласно опубликованным кадром, в ночном небе были отчётливо видны Фиолетово-зелёные всполохи. Кроме этого астрономы-любители в своем телеграмм канале «Наблюдательная странами« пишут, что в ночь на понедельник сияние можно было увидеть во многих городах России, в том числе в Москве.

Ранее сообщалось, что вечер воскресенья, 23 апреля, в Петербурге не обошелся без дорожно-транспортных происшествий. Как выяснилось, на проспекте Стачек молодой человек не справился с управлением своего же автомобиля.