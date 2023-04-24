На проспекте Стачек перевернулась иномарка

Как сообщает источник нашего издания в правоохранительных органах, вечер воскресенье, 23 апреля, в Петербурге не обошелся без дорожно-транспортных происшествий. Как выяснилось, на проспекте Стачек молодой человек не справился с управлением своего же автомобиля.

Сначала он наехал на бордюрный камень, а после машина перевернулась. Как уточняет источник издания, в результате ДТП скончался пассажир – уроженец Ставропольского края. В тот день он был в машине своего сокурсника. Сейчас правоохранительные органы изучают причины и обстоятельства произошедшего. Каких-либо других подробностей о произошедшем ДТП на данный момент не приводится.

Ранее сообщалось, что Стало известно, что скончалась председатель совета директоров АО «Большой Гостиный Двор» Надежда Тушакова. Об этом сообщает пресс-служба компании.

дтп общество


 

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