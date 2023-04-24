Скончалась председатель совета директоров Большого Гостиного двора в Петербурге

Стало известно, что скончалась председатель совета директоров АО «Большой Гостиный Двор» Надежда Тушакова. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Известно, что Надежда Тушакова скончалась в минувшее воскресенье, 24 апреля. Прощание с руководителем универмага пройдёт 26 апреля в 10:00 на первом этаже в Международной академии музыки Елены Образцовой.

Отметим, что Надежда Тушакова ещё после школы начала работать продавцом в магазине фарфора и хрусталя, который был расположен в Гостином дворе. В общем и целом она посвятила работе в универмаге порядка 60 лет своей жизни.

Как говорится в некрологе, который опубликовала компания, ей удалось сплотить коллектив, сохранить универмаг и его трудовой коллектив. Кроме этого, в компании вспоминают, что именно по её инициативе во дворе появились международная академия музыки, храм преподобного Серафима Вырицкого, а также музей купечества.