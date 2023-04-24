Нерест щуки начался на Ладоге в Ленобласти

Сегодня, 24 апреля, стало известно,

что в Ладожском озере начался нерест щуки. Об этом в своем канале «Каждой твари по паре» написал биолог Павел Глазков.

Специалист обратил внимание на то, что это зрелище действительно можно назвать потрясающим. С его слов, нерест щуки – это один из ярких признаков того, что в регионе наступает весна. По его ощущениям, только после этого момента можно считать, что весна окончательно вступает в свои права.

Биолог поясняет, что нерест происходит весной, когда температура воды достигает примерно 3-6° Тепла. Более того нерест происходит только на мелководье – примерно на глубине в пол метра-может быть метр. В этот период времени рыбы плавают целой группой, и её биологи называют гнездом. Плывёт одна самка, а за ней от 2 до 8 самцов.

Самка щуки откладывает примерно 200 000 икринок, каждая из которых в диаметре не более 3 мм. После этого икринки на несколько дней «прилипают» к водорослям, а позднее скатываются на дно. Там уже появляются и мальки.