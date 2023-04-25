Стало известно, когда петербуржцев оставят без тепла в домах

Кажется, отопительный сезон в Санкт-Петербурге пока не хочет приближаться к концу. Как прогнозирует главный синоптик города Александр Колесов, вряд ли отключение отопления произойдет раньше 9 мая.

Как сообщают «Невские Новости», до 26 апреля среднесуточная температура воздуха будет выше +8 градусов, но вот только счастье такое ждет нас совсем немного. Уже с 27 апреля вновь придут холода, дожди и серьезные осадки. Погода изменится, причем кардинально.

Тогда погода будет радовать только температурой воздуха в районе +6 градусов.

«Поэтому, думаю, что ещё не отключат тепло, рановато. До 9 мая вряд ли отключат», — уточнил Колесов.

Поясним, что отопление принято отключать при установлении среднесуточной температуры в городе выше +8 градусов.

Ранее сообщалось, что к сожалению, ночь с 24 на 25 апреля для Петербурга не была спокойной. Сотрудникам министерства чрезвычайных ситуаций пришлось выезжать на сигнал о пожаре.