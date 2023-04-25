На Удельном проспекте Петербурга из-за пожара в гаражах погиб человек

К сожалению, ночь с 24 на 25 апреля для Петербурга не была спокойной. Сотрудникам министерства чрезвычайных ситуаций пришлось выезжать на сигнал о пожаре. Так, на этот раз огонь вспыхнул в Выборгском районе города. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленобласти в своих социальных сетях.

По имеющейся информации, все случилось на Удельном проспекте Петербурга. К месту происшествия сразу же выехали сотрудники ведомства — огнеборцы. Как выяснилось на месте происшествия, загорелись три цельнометаллических гаража площадью 18 «квадратов» по всей площади. Сейчас пожар уже потушили. Один человек погиб.

К месту происшествия выезжали три спецмашины и 15 спасателей.

Ранее сообщалось, что поток петербуржцев к 9 утра 25 апреля вновь возрос, пробки сформировались не только на дорогах, но и, кажется, даже в метро.