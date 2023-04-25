«Выборгская» вновь закрыта в Петербурге

Поток петербуржцев к 9 утра 25 апреля вновь возрос, пробки сформировались не только на дорогах, но и, кажется, даже в метро. Что ж, на этот раз столпотворение образовалось на станции «Выборгская».

По информации пресс-службы петербургской подземки, в 08.40 было принято решение закрыть эту станцию на вход из-за увеличения пассажиропотока.

«Уважаемые пассажиры, метрополитен просит пользоваться соседними станциями «Лесная», «Площадь Ленина», — комментируют в пресс-службе компании.

О том, на какой период времени будет закрыта станция, на данный момент не сообщается.

Ранее мы писали о том, что в Санкт-Петербурге строительство станции метро «Театральная» хотят завершить до 2026 года. В эти же сроки хотят установить также станции «Юго-Западная», «Путиловская» и «Горный институт». С подробностями вы можете ознакомиться по ссылке.