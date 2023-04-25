В Петербурге вестибюль станции метро «Театральная» планируют открыть до конца 2026 года

В Санкт-Петербурге строительство станции метро «Театральная» хотят завершить до 2026 года. В эти же сроки хотят установить также станции «Юго-Западная», «Путиловская» и «Горный институт». Об этом рассказал вице-губернатор Николай Линченко в прямом эфире Центра управления регионом.

По имеющейся информации, проект планировки территории на Лермонтовском проспекте (здесь будет расположена «Театральная» — прим.Ред.), пока находится в разработке.

В скором времени также начнется проектировании станции «Каретная», там уже сделана стартовая проходка для щитов, отметил Линченко.

Ранее сообщалось, что совсем скоро будет отмечаться День Победы. Ввиду этого в городе ожидаются масштабные подготовки — репетиции парада. Конечно же, это даст о себе знать в части движения транспорта в городе. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем материале по ссылке.

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