Россиянам пояснили, как будут вручаться повестки в весенний призыв

Вокруг вручения повесток в весенний призыв шума было достаточно много. В первую очередь это произошло на фоне того, что власти объявили о появлении возможности получить повестку через портал Госуслуг.

Ввиду возникшей путаницы в телеграм-канале Госуслуг пояснили, как же все-таки мужчины призывного возраста будут получать повестки в рамках весенней кампании. В текущую призывную кампанию будут доступны только два способа вручения повесток, уверяют специалисты.

Первый и уже традиционный — лично. К молодому человеку придет сотрудник военкомата по месту прописки или же временной регистрации. Также повестку может вручить работодатель или же учебное заведение. Она будет считаться врученной после того, как будет поставлена подпись о получении.

Еще один вариант — по почте, заказным письмом с уведомлением. Считается врученной после отметки в уведомлении.

При отказе от получения повестка считается врученной в день такого отказа.

Электронные повестки в рамках весеннего призыва не вручаются, подчеркнули в ведомстве.