Власти Петербурга готовятся к расчистке территории для строительства Широтной магистрали

Власти уже в поисках подрядчика, который займется подготовкой территории для строительства Широтной магистрали в Петербурге. Подать заявку на участие в конкурсе компании могут до 4 мая включительно. Работы оценили в 43,6 миллиона рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

По имеющейся информации, работы будут организованы на Витебской Сортировочной улице. Первый этап строительства Широтной магистрали по Витебской развязке ЗСД должны завершить уже в следующем году.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен снести мешающие стройке строения, утилизировать отходы и произвести обследование территории на наличие взрывоопасных предметов.

Ранее сообщалось, что 24 апреля в Петербурге не обошлось без происшествий. Так, взрослый мужчина из-за замечания в адрес его собаки распылил перцовый баллончик в лицо шестилетней девочке.

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