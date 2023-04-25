В Петербурге мужчина распылил перцовый баллончик 6-летней девочке в лицо

Как сообщает источник издания в правоохранительных органах, 24 апреля в Петербурге не обошлось без происшествий. Так, взрослый мужчина из-за замечания в адрес его собаки распылил перцовый баллончик в лицо шестилетней девочке.

Как выяснилось, 53-летний мужчина выгуливал шпица без намордника. На это обратили внимание отец и маленькая шестилетняя девочка. Вот только владельцу собаки это не понравилось, за это он распылил перцовый баллончик в лицо ребенку.

После этого девочку пришлось госпитализировать в медицинское учреждение, у нее медики диагностировали химический ожог глаза. Ее отпустили домой.

На место была вызвана полиция, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что одна из российских авиакомпаний приняла решение увеличить частоту полётов в столицу Татарстана — Казань. О этом сообщается на сайте авиакомпании.