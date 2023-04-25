С 1 июня самолеты из Петербурга в Казань будут летать чаще

Одна из российских авиакомпаний приняла решение увеличить частоту полётов в столицу Татарстана — Казань. О этом сообщается на сайте авиакомпании.

Согласно изменениям, с 1 июня из Северной столицы будут отправляться до трех рейсов в этом направлении. Получается, что жители и гости Республики Татарстан смогут чаще приезжать в Петербург, как и петербуржцы будут иметь возможность лишний раз посмотреть на Казань.

Ранее сообщалось, что по имеющейся информации, житель Петербурга пропал в водах Красного моря. Сейчас с мужчиной не удается выйти на связь. В общем и целом, мужчина занимался переправкой корабля. Вот только недавно его супруга его потеряла, он перестал выходить на контакт. Сейчас власти делают все возможное, чтобы выйти на связь с пропавшими. Подробнее вы можете прочитать в нашем материале по ссылке.