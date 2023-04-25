Алла Манилова переходит из минкульта РФ в Государственный Русский музей

Заместитель министра культуры Алла Манилова покидает свой пост. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Теперь она переходит на пост генерального директора Государственного Русского музея.

Свой пост в министерстве культуры она занимала 11 лет. За это время она успела зарекомендовать себя в качестве талантливого управленца, лидера музейной отрасли, да и просто профессионала, говорят в пресс-службе министерства во вторник, 25 апреля.

«За годы работы в ведомстве под руководством Аллы Маниловой было разработано 23 принятых федеральных законов в сфере культуры, направленных на создание благоприятных условий для деятельности организаций культуры, объектов культурного наследия и защиту культурных ценностей», — говорят в пресс-службе министерства культуры Российской Федерации.