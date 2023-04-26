Пьяный мотоциклист разбился под Выборгом

В Выборге Ленинградской области в дорожно-транспортном происшествии погиб мужчина. Все случилось днём на 61-м километре автодороги Пески – Сосново– Подгорье.

Известно, что мужчина ехал на мотоцикле. На одном из участков трассы он по непонятным причинам не справился с управлением, в результате опрокинулся в ответ. Полученные травмы оказались не совместимы с жизнью. Погибшему было 32 года.

Известно, что транспортные средства передвигалась без государственных номеров, а водитель за последний год целых пять раз привлекался к административной ответственности. В частности, его привлекали к ответственности за вождение без прав и в состоянии алкогольного опьянения, передает телеканал «Санкт-Петербург«. Каких-либо других подробностей о произошедшем дорожно-транспортного происшествии на данный момент неизвестно