Росавиация накрыла аэропорт Пулково проверками

Росавиация накрыла проверками оператора аэропорта Пулково – ООО «Воздушные ворота Северной столицы». Как оказалось, поводов для беспокойства более чем достаточно.

По информации Мойки78, в Пулково инциденты разного рода происходят почти каждый месяц, такие данные есть в едином реестре проверок. Например, в ноябре 2022 года оборудование для транспортировки багажа состыковалась с самолётом таким образом, что в фюзеляже осталось настоящее отверстие. По результатам проверки выяснилось, что виновен сотрудник наземной службы.

Однако и это не единичный случай: в марте 2023 года фюзеляж пострадал у другой авиакомпании. На этот раз заправщик оставил вмятину, когда пытался пристыковаться к самолёту. В апреле в аэропорту была объявлена тревога из-за разлива авиационного топлива у лайнера, который должен был вылетать.

К хорошим новостям можно отнести только то, что за 2023 год самолёты в зоне аэропорта ещё не сталкивались с птицами. Правда, 2023-й ещё только в самом разгаре.