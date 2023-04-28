На Ленсоветовской загорелся склад готовой продукции

В пятницу, 28 апреля, на Ленсоветовской дороге в Шушарах вспыхнуло здание здание склада готовой продукции. Пламя охватило площадь в 100 квадратных метров. Сигнал о возгорании поступил в министерство чрезвычайных ситуаций в 20:46, передает пресс-служба ведомства.

С огнем боролись 30 человек и шесть спецмашин. В 21:35 пожар ликвидировали. В результате возгорания никто не пострадал.

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