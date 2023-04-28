В России скончались 33 человека от коронавируса

К большому сожалению, коронавирус пока что остается одним из серьезных проблем для нашей страны, да и не только для неё. Пока что медикам и учёным приходится думать над тем, как же облегчить нашу с вами жизнь. Изобретаются различного рода вакцины, лекарства. Однако уже не действует каких-либо ограничительных мер.

По данным управления Роспотребнадзора Российской Федерации, на 27 апреля госпитализировано 1022 человека. Это число на 12,3% меньше, если сравнивать с 26 апреля.

Также известно, что из-за выздоровления из больницы выписали 7213 человек. Это на 4,9% меньше по сравнению с минувшими сутками.

Помимо этого сообщается, что выявлено 6503 новых случая заражения коронавирусом. Скончались от заболевания 33 жителя нашей страны. Будем надеется, что заболеваемость будет идти только на спад.