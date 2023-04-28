В Петербурге пенсионерка лишилась 4 тысяч евро и 5 тысяч долларов

Сотрудниками полиции задержан подозреваемый в мошенничестве в отношении пенсионерки в Красногвардейском районе. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Петербурга в своих социальных сетях.

Все случилось 20 апреля. В этот день в отделение полиции Красногвардейского района пришла 76-летняя пенсионерка. Она рассказала, что утром в этот день ей позвонил неизвестный. Он рассказал, что ее дочь — участница ДТП. Чтобы ее не привлекли к уголовной ответственности, ей предложили передать деньги. Пенсионерка отдала четыре тысячи евро, пять тысяч долларов и 70 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). В этот же день полиция нашла подозреваемого — 19-летнего молодого человека.

Злоумышленник задержан на основании статьи 91 УПК РФ, говорят в пресс-службе ведомства.