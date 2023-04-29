Байкеры будут сопровождать фестиваль ледоколов в Петербурге

В Санкт-Петербурге в субботу, 29 апреля, официально стартует летний туристический сезон 2023. Его откроет традиционный Фестиваль ледоколов, который неожиданно будут сопровождать мотоциклисты.

Город на Неве отмечает свое 320-летие, поэтому программу привычного Фестиваля сделали максимально насыщенной. Изюминкой празднования станет парад из сотен байкеров, которые проедут по Дворцовой площади. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Байкеры будут развлекать зрителей днем, а вечером по Неве проедут белоснежные суда. Они продолжат курсировать по воде и в следующие два дня: все желающие точно смогут застать представление.

Еще одним знаменательным событием в рамках Фестиваля ледоколом станет вальс буксиров. Уже ставший легендарным танец представят петербуржцам и гостям города 30 апреля. В этот день пространство Фестиваля будет доступно для посещения с 11:00 до 18:30.