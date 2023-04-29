Программа «Давай поженимся» испортила слух Розе Сябитовой

Артисты и ведущие, выступающие в программах на телевидении, постоянно находятся в одном наушнике. Он помогает звездам быть в курсе изменений программы и выполняет еще целый ряд функций. Например, с помощью связи продюсеры и режиссеры могут давать нужные подсказки.

Но может ли постоянное нахождение в одном наушнике повлиять на качество слуха? Ведущая программы «Давай поженимся» Роза Сябитова считает, что такое вполне возможно.

Звезда шоу рассказала, что 14 лет на программе просидела в одном наушнике и теперь ее слух значительно пострадал. Одно ухо женщины со временем стало слышать хуже, хотя со вторым проблем не возникло. Такой информацией Роза Сябитова поделилась в своем телеграм-канале.

Врачи уже назначили телеведущей полное обследование. Пока его результаты не поступали. После всех проверок будет известно, действительно ли слух испортили наушники.