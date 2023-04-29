Программа «Давай поженимся» испортила слух Розе Сябитовой

Артисты и ведущие, выступающие в программах на телевидении, постоянно находятся в одном наушнике. Он помогает звездам быть в курсе изменений программы и выполняет еще целый ряд функций. Например, с помощью связи продюсеры и режиссеры могут давать нужные подсказки.

Но может ли постоянное нахождение в одном наушнике повлиять на качество слуха? Ведущая программы «Давай поженимся» Роза Сябитова считает, что такое вполне возможно.

Звезда шоу рассказала, что 14 лет на программе просидела в одном наушнике и теперь ее слух значительно пострадал. Одно ухо женщины со временем стало слышать хуже, хотя со вторым проблем не возникло. Такой информацией Роза Сябитова поделилась в своем телеграм-канале.

Врачи уже назначили телеведущей полное обследование. Пока его результаты не поступали. После всех проверок будет известно, действительно ли слух испортили наушники.

давай поженимся роза сябитова


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Программа «Давай поженимся» испортила слух Розе Сябитовой
У россиян неожиданно вырос интерес к изучению турецкого языка
Белых воротничков из Санкт-Петербурга приучают к зарядке
Россиян склоняют перейти на электромобили
Россию и Турцию свяжут 49 допрейсов в неделю
Петербуржским мотоциклистам представят новую экипировку
По Петербургу начнет курсировать новый маршрут
Подрядчики-аферисты обманули петербуржцев на 45 млн рублей