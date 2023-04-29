Петербуржцы совместили субботник с памятной акцией на кладбище

Добровольцы Санкт-Петербурга в День благоустройства, 29 апреля, убрали город и даже устроили памятную акцию «Никто не забыт». Ее провели на Пискаревском мемориальном кладбище.

День благоустройства в культурной столице проводится ежегодно. В этом году его провели под девизом «Все для Победы». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.

Наравне с памятной акцией в городе провели работы по профилактическому уходу монумента «Мать-Родина». В ходе масштабной уборки добровольцам рассказывали интересные исторические факты, которые поднимали настроение участников акции и повышали их боевой дух.

Такую акцию решили провести в Петербурге в преддверии Дня победы, до которого остается чуть больше недели. Сейчас в городе на Неве идет активная подготовка к этому важному для всех россиян дню.