В Петербурге загорелся роддом

Вечером в воскресенье, 30 апреля, в Санкт-Петербурге вспыхнул пожар в родильном доме №16. Здание во Фрунзенском районе города по улице Малая Балканская оперативно удалось потушить.

Возгорание произошло в помещении технического этажа. Огонь захватил оконную раму. Площадь распространения пожара составила всего один квадратный метр, но даже эта цифры все равно серьезно насторожила сотрудников и посетительниц роддома.

Огонь быстро потушили, так что эвакуацию производить не стали. Также не поступало информации о пострадавших в воскресном пожаре. Об этом рассказали в пресс-службе Управления МЧС России по Санкт-Петербургу.

В ведомстве отметили, что в тушении задействовали сразу 12 специалистов. Было привлечено три единицы специализированной техники.

Ранее сообщалось, что в Петербурге загорелся бывший мясокомбинат.