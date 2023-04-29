Петербуржец-дебошир скончался после стрельбы по правоохранителям

В жилом доме на Московском проспекте петербуржец с ружьем устроил дебош, встревоживший соседей. Недовольные горожане вызвали на место происшествия сотрудников полиции и МЧС.

Специалисты решили пробраться в квартиру 65-летнего нарушителя через окно. Мужчина не захотел пускать к себе правоохранителей и выстрелил в представителя МЧС из ружья. Дальше он еще трижды стрелял в сотрудников.

По итогу квартиру все-таки вскрыли, а россиянина пришлось обезоружить. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, злоумышленника ранили ответным огнем из табельного оружия. От полученных ран петербуржец скончался еще до приезда скорой помощи. Из других местных жителей никто не пострадал.

Сейчас проводится проверка по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что петербургские полицейские задержали нарушителя, который случайно выстрелил в оппонента.