Полиция Петербурга задержала подозреваемого в стрельбе в белый свет

Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в белый свет. Об этом сообщает министерство внутренних дел Санкт-Петербурга в своих социальных сетях. Так, 27 апреля в полицию поступил сигнал, что в поселке Ефимовский гражданин угрожает окружающим ружьем.

К месту происшествия выехали сотрудники полиции. Как выяснилось, на Заводской улице произошел конфликт между двумя жителями. В один момент один решил напасть на другого будучи пьяным.

При падении он случайно выстрелил из находившегося у него в руках обреза охотничьего ружья. Злоумышленник доставлен в отдел полиции, на него составили административный протокол за появление в общественных местах в состоянии опьянения.

Ружье направили на экспертизу, мужчина задержан.

Ранее сообщалось, что полицией задержан подозреваемый в угоне грузового фургона. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Санкт-Петербурга в своих социальных сетях.