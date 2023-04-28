В Петербурге нашли угонщика грузового фургона

Полицией задержан подозреваемый в угоне грузового фургона. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Санкт-Петербурга в своих социальных сетях.

Все случилось 18 марта в Приморском районе. В отделение полиции обратился 38-летний мужчина. Он рассказал, что еще в промежуток с 2021 по 2023 год с Шуваловского проспекта кто-то угнал его грузовой фургон «Мерседес-Бенц» стоимостью 500 000 рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье о краже. Так, 27 апреля сотрудники полиции смогли найти подозреваемого, причастного к этому преступлению. Им оказался 51-летний неработающий житель Приморского района. Ему избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Ранее сообщалось, что сотрудниками полиции Тихвинского района задержан подозреваемый в грабеже. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем материале по ссылке.