Тысяча стала причиной конфликта между жителями Ленобласти

Сотрудниками полиции Тихвинского района задержан подозреваемый в грабеже. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел по Санкт-Петербургу.

По имеющейся информации, все случилось 27 апреля в 17:09. В это время в отделение полиции пришел местный житель в возрасте 27-ми лет. Он рассказал, что днем ранее возле дома на улице Ярослава Иванова в Тихвине его знакомый напал на него и отобрал деньги — тысячу.

После этого нападавший скрылся. Полиция завела дело по статье о грабеже.

Спустя три часа на улице Карла Маркса петербургские полицейские по горячим следам нашли и задержали 27-летнего жителя Тихвина. Злоумышленник задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

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