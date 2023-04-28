В России проведено 335 миллионов тестов на коронавирус

Долгие три года мы жили в режиме пандемии коронавируса. Фактически, она продолжается и сейчас. Единственное, дело в том, что мы уже не так активно обращаем на это внимание. Например, уже не действует каких-либо ограничительных мер. А ведь в самом начале, в самом разгаре, мы постоянно ходили в масках – в общественном транспорте и торговых центрах, обрабатывали антисептиками все что можно. Более того соблюдали режим самоизоляции. Находились друг от друга на необходимой социальной дистанции – полтора метра. Всё это было совсем не так давно.

Сейчас же необходимость в этом всём как таковая спала. Наверное, люди уже не так сильно боятся этого заболевания, хотя каждый день появляется какая-то новая информация о нём. Чего стоит только информации о появлении все новых и новых штаммов.

Так, в Российской Федерации в период пандемии было сделано примерно 335 000 000 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние трое суток проведено 99,9 тысячи тестов на коронавирус.