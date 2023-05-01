В Петербурге мужчина под угрозой перцовки отобрал деньги у таксиста

В Петербурге полицейские поймали подозреваемого в нападении на таксиста. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел города в своих социальных сетях.

Поясняется, что 30 апреля в полицию обратился 24-летний водитель такси. Он рассказал о разбойном на него нападении на Новгородской улице.

Как выяснили полицейские, во время выполнения заказа между мужчиной и пассажиром возник конфликт. После этого второй пассажир под угрозой применения перцовки отобрал у таксиста 4500 руб. затем они скрылись с места происшествия.

В этот же день по горячим следам на Смольном проспекте полиция задержала подозреваемого. Им оказался 29-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья. Выяснилось, что ранее он уже имел судимость – по какой статье не уточняется. Сейчас в отношении мужчины заведено уголовное дело по статье разбое.