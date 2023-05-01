Отец и брат Меган Маркл показали снимок, который она скрывала

Чаще всего в СМИ активно обсуждают саму Меган Маркл, однако на этот раз в эпицентре событий — ее семья. Сама герцогиня с ними особо контакт не поддерживает, однако семейка решила устроить ей сюрприз из прошлого.

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Как пишет NY Post, Меган хотела спрятать от публики одну фотографию, которую сделали несколько лет назад. Вот только семья Меган решила к ней не прислушиваться. Кадр стал достоянием общественности. Более того, был сделан акцент на том, что Меган «хотела, чтобы мир его никогда не увидел».