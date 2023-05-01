Отец и брат Меган Маркл показали снимок, который она скрывала

Чаще всего в СМИ активно обсуждают саму Меган Маркл, однако на этот раз в эпицентре событий — ее семья. Сама герцогиня с ними особо контакт не поддерживает, однако семейка решила устроить ей сюрприз из прошлого.
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Как пишет NY Post, Меган хотела спрятать от публики одну фотографию, которую сделали несколько лет назад. Вот только семья Меган решила к ней не прислушиваться. Кадр стал достоянием общественности. Более того, был сделан акцент на том, что Меган «хотела, чтобы мир его никогда не увидел».
Почему Маркл так против публикации — вопрос открытый, однако Меган открыто заявляла о своем нежелании.
Расскажем во всех подробностях!
Но и на этом еще не все! Как оказалось, фото показали в преддверии интервью семьи Маркл, которое выйдет в воскресенье на австралийском телевидении. Говорят, что родственники планируют подробно рассказать о том, как Меган пришла к славе. Более того, они пообещали поделиться и подробностями развития отношений Меган и принца Гарри.
Родственники неоднократно отмечали, что «Меган до сих пор бы работала официанткой, если бы не папа» — говорит ее сводная сестра Саманта.