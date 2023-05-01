Отец и брат Меган Маркл показали снимок, который она скрывала

Чаще всего в СМИ активно обсуждают саму Меган Маркл, однако на этот раз в эпицентре событий — ее семья. Сама герцогиня с ними особо контакт не поддерживает, однако семейка решила устроить ей сюрприз из прошлого.

Не хочешь? Мы покажем!

Как пишет NY Post, Меган хотела спрятать от публики одну фотографию, которую сделали несколько лет назад. Вот только семья Меган решила к ней не прислушиваться. Кадр стал достоянием общественности. Более того, был сделан акцент на том, что Меган «хотела, чтобы мир его никогда не увидел».

Очевидно, что сам кадр довольно стар. Там Меган сидела за столиком, смотрела в сторону и радостно улыбалась. На голове небрежный пучок, а в рубашку заправлена салфетка. Перед Маркл стоят тарелки с остатками еды.

Почему Маркл так против публикации — вопрос открытый, однако Меган открыто заявляла о своем нежелании.

Расскажем во всех подробностях!

Но и на этом еще не все! Как оказалось, фото показали в преддверии интервью семьи Маркл, которое выйдет в воскресенье на австралийском телевидении. Говорят, что родственники планируют подробно рассказать о том, как Меган пришла к славе. Более того, они пообещали поделиться и подробностями развития отношений Меган и принца Гарри.

Родственники неоднократно отмечали, что «Меган до сих пор бы работала официанткой, если бы не папа» — говорит ее сводная сестра Саманта.

общество


 

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