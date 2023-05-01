В центре Петербурга разрастутся декоративные яблони

В центре Петербурга вновь уделили внимание комплексному озеленению — высажены 68 двухметровых яблонь. Например, новые деревья посадили на Невском проспекте, площади Восстания, Малой Садовой улице. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству Петербурга.

Как говорят в пресс-службе комитета, речь идет о яблонях сорта Ред Сентинел. Сейчас живые деревья установлены в контейнеры, их посадили в две аллеи.

С наступлением осени деревья пересадят в открытый грунт, чтобы те прижились, говорят в пресс-службе.

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