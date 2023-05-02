В Петербурге от коронавируса скончались шесть жителей

Пока что коронавирус остается большой проблемой для жителей нашей страны. Не является исключением и Санкт-Петербург. Здесь жители также продолжают заболевать, умирать и, к счастью, выздоравливать тоже.

Тем не менее по данным Управления Роспотребнадзора Российской Федерации, к 2 мая коронавирусом заразились 195 жителей. Госпитализированы из-за осложнений еще 23 жителя. Выздороветь смогли 182 человека. А вот скончались от этого заболевания еще шесть человек.

Что ж, если мыслить позитивно, то статистика уже не такая печальная, какой была еще пару лет назад. Уже были ситуации и хуже: в стране умирали сотни людей ежедневно. Помогает исправить ситуацию то, что врачи и ученые продолжают работать над различными вакцинами и лекарствами. К нашему счастью, говорить о введении ограничивающих мер защиты пока не приходится.