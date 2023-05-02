Скончался известный российский модельер Валентин Юдашкин

К сожалению, мы продолжаем получать известия о смертях известных людей. На этот раз речь идёт о легендарном, известном российском модельере Валентине Юдашкине.

Пожалуй, его можно было считать законодателем моды в нашей стране. На него ориентировались многие, отмечали его невероятный изысканный вкус. Валентину Юдашкину было всего 59 лет. Свой 60-й день рождения он должен был отметить ближайшей осенью. Однако судьба распорядилась иначе. Какой-либо информации о том, почему именно он скончался, что стало причиной смерти – не сообщается.

Однако его имя, безусловно, все запомнят. Впервые его имя как модельера прозвучало ещё в 1987-м году. Тогда он представил свою первую коллекцию из 150 платьев под названием «Русь изначальная».

Еще спустя каких-то четыре года он получил признание на Неделе высокой моды в Париже с коллекцией «Фаберже». Одно из платьев той коллекции даже передали в Лувр.

Некоторые его знают также как человека, который одевал певицу Аллу Пугачеву, а также проектировал парадную форму для военных.

Всего сутками ранее Россию также потрясла новость о том что скончался другой известный модельер – Вячеслав Зайцев. Последние годы он страдал от болезни Паркинсона. Он уже с трудом говорил, а также был парализован и фактически прикован к постели. Сейчас некоторые сми распространяют информацию о том, что возникают сложности с похоронами Зайцева. Якобы никто не может и заняться.