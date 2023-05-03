Россиянам раскрыли секреты укрепления мышц ягодиц прямо на улице

Наступило теплое время года, поэтому занятия спортом можно переместить с зала прямо на улицу. По мнению экспертов, при тренировках на открытом воздухе пульс скачет меньше, так что и нагрузки переносятся проще.

Фитнес-тренер Анастасия Тихомирова рассказала о простых упражнениях, которые каждый сможет выполнить на улице. Методиками она поделились в эфире телеканала «‎Санкт-Петербург».

Желающие проработать ноги и ягодицы могут использовать следующее упражнение: взять специальную резинку, наступить на ее нижнюю часть ногами, а верхнюю нацепить на шею. Расставить ноги и оттянуть таз назад. Это упражнение заменяет штангу в зале.

Также можно использовать резинку для проработки мышц бицепса. Для этого занимается исходная позиция — резинка зажата в ладони, локоть плотно прижат к корпусу, колени немного согнуты. После этого нужно сгибать и разгибать локти.

В первое время такие занятия могут показаться трудными, но постепенно и в таком темп тренировок вполне вливаешься. Час занятий — минус 350 калорий, обещает эксперт.