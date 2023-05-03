Владимир Путин не пострадал в результате попытки теракта в Кремле

Ночью на среду, 3 мая, была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по Кремлю. В результате таких действий со стороны киевского режима президент России Владимир Путин не пострадал.

На Кремль направили сразу два беспилотника. Военные и специальные службы оперативно предприняли меры по предотвращению трагедии, поэтому ее удалось избежать. Об этом рассказали в пресс-службе президента России.

Вражеские аппараты вывели из строя. Они упали и разбились уже на территории Кремля, но пострадавших все же не оказалось. Также не зафиксирован материальный ущерб.

В ведомстве сообщили, что такие действия расценили как спланированную террористическую акцию и покушение на Президента. Отмечается, что со стороны России могут быть предприняты ответные меры, если это посчитается нужным.

Попытка теракта произошла в преддверии Дня Победы, который традиционно будет праздноваться 9 мая. График мероприятий пока остается прежним.