В Петербурге на два дня запретят проезд по Шафировскому проспекту

В Санкт-Петербурге с 5 мая пройдет череда ограничений для автолюбителей. Запреты на проезд планируются в Красногвардейском районе.

С 23:00 5 мая будет полностью закрыт проезд по Шафировскому проспекту на участке от Пискаревского проспекта до КАД. Движение вновь наладят в действующем режиме только после 20:00 7 мая. Запрет будет связан с ремонтом дорожного покрытия.

Для удобства петербуржцев и гостей северной столицы в городе организуют объезд. Об этом рассказали в пресс-службе ГАТИ.

Также с 5 по 9 мая в Петербурге ограничат движение по Большой Пороховской улице от проспекта Металлистов до проспекта Энергетиков.

В ведомстве отмечают, что при проходе по участку пешеходам ничего угрожать не будет, требования безопасности соблюдаются. При этом добавляется, что быть внимательными на участках все же стоит.