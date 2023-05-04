В Ленобласти ликвидировали крупную нарколабораторию

Жители Ленинградской области устроили настоящую нарколабораторию в своем частном доме в поселке Малышево Выборгского района. Сотрудникам правоохранительных органов удалось ликвидировать такое незаконное производство.

По делу проходит трое подозреваемых, которых уже задержали. Среди них определили одного главного организатора лаборатории и двух «химиков».

Как сообщает NWPress, отдельно в обороте наркотиков из этой точки в Ленобласти были задействованы фасовщики, кладовщики и прочие. Все детали производства и торговли еще устанавливаются. По данным регионального УМВД, у злоумышленников изъяли шесть ведер с килограммами наркотиков.

Уголовное дело по факту случившегося уже возбудили. Сейчас ведется активное разбирательство. Фигуранты арестованы, но их дальнейшая судьба будет оставаться неизвестной вплоть до суда.

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