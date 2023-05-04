Банки нарастили выдачи потребительских кредитов перед сезоном отпусков

Самая консервативная группа банковских клиентов – заемщики в возрасте 35-40 лет – начали охотнее брать потребительские кредиты. К примеру, портфель кредитования Московского кредитного банка вырос на 67% по сравнению в первым кварталом прошлого года.

Аналитики объясняют такую тенденцию сезонностью. Ближе к лету россияне начинают планировать отпуск или крупные вложения в ремонт, поэтому и прибегают к помощи кредитования.

«Причина такого резкого роста спроса на потребкредиты кроется как в том, что многие планируют на весну–лето ремонт, крупные покупки, в том числе автомобилей, и отпуск, так и в большей уверенности клиентов в своей финансовой безопасности и экономической стабильности в целом. Средний возраст заемщиков – 39–40 лет. Причем мужчины и женщины здесь разделились почти поровну – 56,5% и 43,5% соответственно», — пояснила начальник управления потребительского кредитования МКБ Юлия Дормидонтова.

Согласно статистике Центрального банка под руководством Эльвиры Набиуллиной, рост выдачи потребительских кредитов начинается в марте. По данным регулятора, если в февраля 2023 года портфели потребкредитов российских финансовых организаций прибавили лишь 0,5%, то в марте рост был уже заметнее – 1,4%. Аналогичные показатели рынок демонстрировал и в 2021 году.

При этом, по собственным данным МКБ, наиболее существенный рост выдачи потребительских кредитов произошел по сравнению с первым кварталом прошлого года. В начале 2022 года банк выдал 4,9 млрд рублей потребительских кредитов своим клиентам. В настоящий момент их объем составил уже 8,2 млрд рублей. Рост – на 67%.