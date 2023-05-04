Поспешное отступление. Петя, беги: что ни в коем случае нельзя делать на первом свидании

Знакомство

Первое свидание — волнующее время, но оно может быть и немного нервным. Одно неверное движение — и вы можете разрушить свои шансы произвести хорошее впечатление. Чтобы ваше первое свидание прошло гладко, есть определенные темы, которых следует избегать. Вот пять вещей, которые никогда не следует говорить или делать на первом свидании.

Не шутите слишком много

Шутить на первом свидании может быть опасно, так как зачастую это может быть неправильно истолковано или воспринято не в том ключе. Лучше приберечь шутки до того момента, когда вы узнаете друг друга лучше и установите достаточное взаимопонимание. Даже если шутка задумывалась как безобидное развлечение, она может заставить вашего спутника почувствовать себя неловко в незнакомой обстановке или с человеком, которого он еще не очень хорошо знает. Это также может заставить их почувствовать, что вы не воспринимаете их всерьез или что вы не заинтересованы в том, чтобы узнать их получше.

Избегайте разговоров о бывших

Лучше всего избегать разговоров о бывших на первом свидании, так как это может поставить вашего собеседника в неловкое положение или привести к неловким темам разговора, которых в противном случае следовало бы избегать. Разговор о бывших подразумевает, что вы все еще испытываете к ним неразрешенные чувства, что может заставить вашего нового партнера чувствовать себя неуверенно в отношении своего места в отношениях. Кроме того, это может привести к сравнению себя и своего партнера с его бывшим, что может плохо закончиться для вас обоих!

Воздержитесь от слишком личных разговоров

На первом свидании важно не переходить на слишком личные темы, так как это может заставить вас обоих чувствовать себя. Это не означает, что разговоры должны оставаться поверхностными, но лучше старайтесь придерживаться нейтральных тем, пока обе стороны не успеют почувствовать себя комфортно друг с другом и решить, хотят ли они, чтобы их отношения зашли дальше, чем просто дружба или знакомство!

Не надевайте ничего слишком откровенного

Одеваясь на первое свидание, важно не одеваться слишком откровенно. Это только заставит вашего партнера чувствовать себя неловко в такой интимной обстановке, когда физические границы между вами еще не установлены. Вместо этого выберите что-то скромное, но стильное, что покажет, кто вы есть на самом деле, не заставляя ни одну из сторон чувствовать себя незащищенной или уязвимой!

Первое впечатление — это все, когда дело доходит до свиданий — неважно, насколько хорошими друзьями могут стать два человека в дальнейшем. Если не было первоначальной искры, есть шанс, что из этого ничего не выйдет, независимо от того, сколько усилий было приложено, чтобы построить что-то после этого! Понимание этого помогает нам понять, почему так важно быть особенно внимательным при создании первого впечатления!