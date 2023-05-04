Эксперт поделился секретами жарки шашлыка

В период майских праздников буквально каждый первый планирует уехать на дачу с друзьями и нажарить там шашлыков. Чтобы такой отдых не закончился пожарами и полицией, нужно соблюдать сразу ряд правил.

В первую очередь стоит запомнить, что просто во дворе пожарить шашлыки не удастся. Мангал нужно располагать на расстоянии не менее пяти метров от жилого строения. Если специального устройства нет, а огонь открытый, то безопасные расстояния увеличиваются уже до 15 метров от дома. Об этом рассказал директор Санкт-Петербургского пожарно-спасательного колледжа Сергей Шарапов.

На собственном участке мангал можно установить чуть ближе. Требуется, чтобы на расстоянии метра-полутора метров от него была расчищенная территория, заявил эксперт в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Мусор и прочие ненужные вещи от мангала лучше убирать подальше в любом случае. Также важно пристально следить за огнем и людьми радом с ним, особенно если это дети.

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