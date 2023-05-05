От коронавируса скончались восемь жителей Петербурга

Пока что коронавирусная инфекция — все еще наша большая беда. Каждый день по всему миру продолжают умирать люди, заражаются и даже повторно. Увы, не обходится и без последствий. Например, при сложных формах болезни это может быть и поражение легких.

К счастью, медики и ученые не стоят на месте, продолжая придумывать лекарства, вакцины. Недавно появилась, например, вакцина для детей в возрасте от шести лет. Радует и то, что эпидемическая ситуация уже явно лучше, чем была еще пару лет назад, когда пандемия была в самом разгаре. Безусловно, болезнь не отступила полностью, но проблем доставляет явно меньше.

В частности, в Петербурге выявлено 308 новых случаев заражения коронавирусом, а госпитализировать пришлось 40 горожан. Умерли еще восемь, а вот вылечиться смогли 508 жителей города на Неве.