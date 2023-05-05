В России скончались 32 жителя из-за коронавируса

По состоянию на 5 мая 2023 года, в Российской Федерации выявлено 4125 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора Российской Федерации в своих социальных сетях.

Также известно, что госпитализировано 773 человека. Однако это на 16,8% меньше по сравнению с 4 мая.

В то же время выписано в связи с выздоровлением 6 667 человек. Но и это на 10,9% меньше по сравнению с минувшими сутками.

Также известно про 32 летальных исхода.

Данные официальные, поступают из оперативного штаба 1 раз в сутки. Остальные цифры попадут в статистику на следующий день.

Что ж, пока что коронавирус та еще проблема. Но к счастью, она так или иначе решается. Продумываются лекарства и вакцины. Однако уже нет каких-либо мер предосторожностей, что идет не в плюс статистике.