Магнитная буря вновь накрывает Землю

Наверное, новостями про магнитные бури уже никого не удивишь, уж больно частым гостем они стали за последнее время. Только с начала текущего 2023 года это уже четвертое нападение магнитной бури на нашу планету.

На этот раз буря пришла и застала нас врасплох, ведь никакой информации синоптики подобного рода не давали, заметные изменений магнитного поля не было.

Однако с 3:00 по московскому времени активность магнитосферы планеты повысилась. В районе 6 часов утра магнитная буря перешла в активную фазу. Как сообщает синоптик Михаил Леус, всему виной — 20 солнечных вспышек, пережитые звездой только за последние два дня.

При этом три из них по активности были почти максимальными. Говорят, что солнце находится в фазе роста и усиления солнечной активности.

Стоит помнить, что подобная активность со стороны магнитный бурь может помешать нормальной работе связи и космических аппаратов.

Непросто будет и метеозависимым людям. Им сейчас лучше воздержаться от каких-то активностей, ведь нехорошо может стать совершенно в любой момент. Сейчас у них возможны головные боли, головокружения, тошнота и многие другие симптомы.

Если есть возможность, то сейчас лучше воздержаться от прогулок, занятий спорта, а лучше и от работы тоже.